Juliette rememora entrada de imunes no BBB21 e revela sobre brother: ‘Foi impactante da forma que a gente se separou’ | casa BBB

Fiuk diz que a primeira pessoa a recebe-lo depois da casa dos Imunes, foi a rapper. O cantor ainda afirma que Projota e Arthur dentro do loft, estavam desconfiados do comportamento do brother achando que fosse jogo. Juliette rememora sobre a relação dela com Fiuk dentro da Casa dos Imunes: “O Fiuk era uma das pessoas que mais conversava na outra casa, e quando eu cheguei aqui foi impactante da forma que a gente se separou, foi chegar aqui a gente não se falou mais aqui direito”. A sister se refere ao fato deles terem entrado depois na casa aonde os outros confinados estavam.