Juliette revela que não tem chance de ficar com Rodolffo: ‘A gente briga muito’

Durante sua participação no Big Brother Brasil 21, a campeã da edição Juliette Freire foi ‘shippada’ com vários participantes da casa, como Rodolffo e Fiuk. Em entrevista ao jornalista Hugo Gloss, a paraibana contou sobre qual deles teria alguma chance com ela. Foto: Reprodução Questionada sobre com quais ex-brothers ainda mantém contato, a advogada revelou que fala com Rodolffo. “Conversei com ‘Peruca’, ops, com o Rodolffo, que é engraçadíssimo. Morro de rir com o Rodolffo. Eu não vou dizer, mas ele liga pra mim até com as paqueras do lado e eu converso com tudinho”. Perguntada por Hugo Gloss se o cantor sertanejo tem alguma chance com ela, a maquiadora elogiou o goiano, mas acredita que eles não dariam certo juntos. “Eu acho que não (tem chance), a gente tá muito engraçado. Ele é muito bonito, um excelente cantor, eu tenho uma queda por cantores, óbvio, vocês já viram. Ele é uma figura, mas eu não acho que a gente daria muito certo porque a gente briga muito. A gente se esculhamba”, opinou a morena.

“Eu liguei pra ele, ele fez assim ‘Juliette, não sei o que lá’, ele fala bem engraçado. Aí eu fiz ‘Fala, Peruca’, aí ele ‘Peruca uma ova’, ele esculhambou. Aí eu: ‘Pois então, eu só sou sua amiga se você me deixar te chamar de Peruca’. Ele resistiu, resistiu, aí ele: ‘Tá certo, tá certo’. Aí eu: ‘Tá bom, então aí eu falo com você’, aí fiquei brincando. Nossa relação é muito de amizade, de brincadeira, não que ele não seja interessante, bonito, gostoso, óbvio, mas eu acho que a gente é mais amigo”, disse ela. Os ex-BBBs ficaram tão próximos, que ela revelou que confrontou o sertanejo sobre um nude dele vazado. “Eu já vi. Inclusive eu peguei o nude dele, mostrei pra ele e eu disse: ‘Eu já vi, viu?’. Aí ele: ‘É mentira’, eu digo: ‘É não, é verdade’. Eu fiquei brincando com ele. Ele é muito engraçado. Ele liga pra mim, se ele tiver com uma paquera, ele liga e eu fico conversando com os dois. Então tipo, é um colega e não que eu não pegaria, mas nas atuais circunstâncias é não”, continuou a advogada. O jornalista então perguntou de quais participantes com quem ela foi ‘shippada’, ela escolheria. A paraibana se esquivou, mas apontou dois, um shippado por suas amigas e outro pela sua mãe. “Minhas amigas, com o Bil; e minha mãe, com o Rodolffo”.

“Minha mãe fala: ‘Ô mulher, por que tu não gosta do pobre do Rodolffo, hein? Por que tu não paqueraste com Rodolffo?’. As minhas tias me shippam com Rodolffo e minhas amigas me shippam com o Bil”, acrescentou. Já sabemos que o sertanejo é só na amizade, mas será que nosso querido ‘Microbiano’ tem alguma chance? “Bil é muito engraçado, tu já viste as minhas conversas com Bil? Ele não entendia o que eu falava, eu não entendia o que ele falava e a gente só fazia rir. Ele fazia: ‘O quê?’, aí eu ‘Entendeu?’, ele: ‘Hã?’. Era assim”, contou a advogada.

“Ele é gato demais! Ele é um maravilhoso! Rapaz, sei não, deixa ele resolver a vida dele no ‘No Limite’, quem sabe. Ele é lindo, gostoso, maravilhoso, mas eu conheci pouco. Com o que eu conheci, eu gostei. Mas ainda não vi nem o que aconteceu lá dentro com ele”, analisou ela.