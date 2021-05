Júnior do Tó propõe união para evitar privatização do SAAE Penedo

O governo federal efetivou mudanças na legislação pertinente ao tratamento de água e esgoto. A instituição do novo Marco Legal do Saneamento, em julho de 2020, inviabiliza serviços autônomos que não têm capacidade financeira para se adequar à legislação.

A modificação já resultou no leilão de parte dos serviços da Casal na região metropolitana de Maceió e do SAAE dos municípios de Marechal Deodoro e Barra de Santo Antônio.

Preocupado com o risco da privatização do nosso SAAE, o Presidente da Câmara Municipal de Penedo, Júnior do Tó (Antônio de Figueiredo Barbosa Júnior) alertou os colegas parlamentares sobre o assunto que levou ao Governador Renan Filho, conforme relatou durante a sessão legislativa realizada por videoconferência na quinta-feira, 06.

O contato com Renan Filho aconteceu durante a solenidade de posse do ex-vereador e ex-prefeito de Penedo, Marcius Beltrão, na Sedetur Alagoas. Júnior do Tó aproveitou a ocasião para conversar, ainda que de forma breve, com o gestor estadual, a quem pediu apoio para investimentos no SAAE.

Renan Filho argumentou que não estaria sendo justo com os demais municípios que têm SAAE e enfrentam a mesma situação de Penedo. Por isso, o Presidente Júnior do Tó alertou aos demais vereadores para que solicitem apoio de deputados e senadores aliados para direcionar recursos ao nosso SAAE.

Além da articulação com as bancadas federal e estadual, Júnior do Tó frisou que o Prefeito Ronaldo Lopes também comunga do mesmo pensamento e destaca que o envolvimento da sociedade penedense nesse pleito é mais do que necessário.

“O nosso SAAE é viável, a gente tem como conseguir investimentos e vamos dar as mãos com o prefeito para que a vontade do povo de Penedo seja vitoriosa”, afirmou o Presidente do Poder Legislativo Municipal.

Sobre a solicitação de alguns edis para a retomada das reuniões presenciais na Sala das Sessões Sabino Romariz, Júnior do Tó explicou que ainda não há segurança sanitária para que elas ocorram, mesmo sem a presença de público na assistência.

Para exemplificar a gravidade da situação causada pelo coronavírus, ele mencionou que um dos participantes da reunião das Comissões Permanentes, realizada um dia antes da sessão ordinária, está com suspeita de Covid-19.

Júnior do Tó também destacou a nomeação de Marcius Beltrão para o primeiro escalão do governo estadual, frisando a importância da decisão para o desenvolvimento de Penedo e região.

Assessoria Câmara