A última festa antes da Grande Final promete animar dentro e fora da casa do BBB21! Neste sábado, 01/05, o Top 4 vai curtir apresentações virtuais de artistas conhecidos no Brasil e no mundo. Entre as atrações internacionais, estão Justin Bieber, Tiësto, Bebe Rexha, Meduza e David Guetta. Já a música nacional vai marcar a celebração com Alceu Valença, Luan Santana, Daniel, Jota Quest, Bruno Martini e Wesley Safadão. As apresentações serão exibidas para os brothers durante a festa.