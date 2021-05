Juventude acerta com ex-zagueiro de Guarani e Vitória

Brasileiro

Juventude acerta com zagueiro Victor Ramos



Jogador de 32 anos não tem conseguido se firmar em muitos times e tentará a sorte em Caxias do Sul

Publicado em 16/05/2021

por Agência Futebol Interior

Caxias do Sul, RS, 16 (AFI) – O Juventude está no mercado atrás de reforços para o Campeonato Brasileiro e acertou com mais uma peça para o sistema defensivo. Ele é Victor Ramos (foto abaixo), que neste ano defendeu o Botafogo de Ribeirão Preto no Campeonato Paulista.

Victor Ramos deve desembarcar em Caxias do Sul nos próximos dias para assinar contrato e iniciar os treinamentos junto com o restante dos companheiros. As partes não divulgaram muitas informações sobre o acerto, mas é provável que o contrato seja válido apenas até o término da Série A.

Victor Ramos defendeu o Botafogo de Ribeirão Preto no Paulistão

O zagueiro defendeu o Botafogo no Campeonato Paulista deste ano, mas acabou saindo de forma turbulenta. Isso porque Victor Ramos estava apalavrado com o clube até o Paulistão de 2022, mas voltou atrás da decisão e pediu a rescisão. Atitude que irritou os dirigentes do time do interior de São Paulo.

O jogador tem 32 anos e foi revelado pelo Vitória. De lá ainda defendeu Vasco, Chapecoense, Palmeiras, Goiás, Guarani e CRB. Ele também jogou fora do país, vestindo a camisa do Monterrey, do México, e do Standard Liege, da Bélgica.

O Juventude estreia no Brasileirão no dia 29 de maio, quando visitará o Cuiabá às 20 horas na Arena Pantanal, em Cuiabá.