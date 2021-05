Gaúcho

Juventude desiste de contratar atacante campeão da Libertadores. Saiba o motivo!



O clube brasileiro alegou demora na troca de documentos e impossibilidade de registrar o jogador até a data limite

Publicado em 19/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 19 (AFI) – O atacante Nicolás Blandi, do Colo-Colo, não defenderá mais o Juventude no Campeonato Brasileiro. O clube brasileiro alegou demora na troca de documentos e impossibilidade de registrar o jogador até a data limite como fatores para desistir da negociação, que estava avançada. A janela de transferências se encerra no domingo.

Nicolás Blandi tem 31 anos e começou a carreira no Boca Juniors. Passou ainda por Argentino Juniors, San Lorenzo e Colo Colo. Ele, inclusive, esteve na campanha do título da Copa Libertadores da América, conquistada pelo San Lorenzo em 2014.

Com carência no setor ofensivo, o Juventude buscava um reforço de peso e Nicolás chegaria para ser um dos líderes do elenco. A negociação seria por empréstimo.

Edwin Mosquera, do Independiente Medellín, da Colômbia, e o zagueiro Victor Ramos chegaram como reforços.

O clube também buscou o atacante Fernando Pacheco por empréstimo no Fluminense. O Juventude faz sua estreia no Brasileirão no dia 29 de maio (sábado), às 19h, na Arena Pantanal.