Brasileiro

Juventude fica perto de acertar com campeão da Libertadores de 2014



Nicolás Blandi tem 31 anos e começou a carreira no Boca Juniors e está na mira do Ju

Publicado em 18/05/2021

por Agência Futebol Interior

Caxias do Sul, RS, 18 (AFI) – O Juventude encaminhou a contratação de Nicolás Blandi, do Colo Colo, para a disputa do Campeonato Brasileiro. A negociação chegou a estar adiantada, mas acabou esfriando com o interesse de outra agremiação do futebol do atleta. No entanto, voltou a andar no início desta semana.

Nicolás Blandi tem 31 anos e começou a carreira no Boca Juniors. Passou ainda por Argentino Juniors, San Lorenzo e Colo Colo. Ele, inclusive, esteve na campanha do título da Copa Libertadores da América, conquistada pelo San Lorenzo em 2014.

Nicolás Blandi com a camisa do Colo Colo

O jogador é tratado como prioridade para o técnico Marquinhos Santos, que enxerga com carência o setor de ataque do Juventude. Ele chegaria com status de titular e seria um dos líderes do time gaúcho no Brasileirão.

BRASILEIRÃO

O Juventude fará sua estreia no Brasileirão no dia 29 de maio (sábado), às 19h, na Arena Pantanal.