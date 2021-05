KaBuM anuncia lançamento de cartão de crédito; confira as vantagens

A KaBuM, empresa especializada em comércio eletrônico e tecnologia, anunciou o lançamento de um cartão de crédito destinado para os amantes de games e tecnologia. A novidade surge na tentativa do crescimento da empresa em meio ao seu público alvo.

Segundo as informações concedidas, a ferramenta garante aprovação rápida, com parcelamento de até 24 vezes em compras realizadas na loja. Além disso, o cartão possui a opção de pagamento por aproximação (contactless), isenção de anuidade quando a fatura tiver em um valor superior a R$ 100 (caso contrário, será cobrado uma taxa de R$ 10) e benefícios do programa Vai de Visa, como seguro de compras.

O cartão de crédito KaBuM ainda oferece cashback de 10% para os clientes Prime que fizeram operações na loja virtual da empresa no período de 10 de maio a 10 de junho. Caso o cliente não seja Prime, o cashback aplicado será de 5%. A intenção é disponibilizar aos consumidores um poder de compra maior ampliando o acesso a novas tecnologias.

“Notamos que uma parcela expressiva de consumidores posterga ou fraciona suas compras por falta de crédito. A ideia do cartão KaBuM! surgiu para viabilizar e agilizar o acesso a produtos de alta tecnologia, facilitando a aquisição dos itens que nossos clientes precisam ou desejam. Será uma transformação extremamente positiva na experiência de compra, já que disponibilizaremos uma linha de crédito imediata”, esclarece Leandro Ramos, CEO da loja de tecnologia.

A ferramenta foi desenvolvida em parceria com o Banco do Brasil e com a empresa Visa. Ela pode ser utilizada em outros estabelecimentos e já está acessível em todas as regiões do país. Os interessados em adquirir o cartão, devem solicitá-lo pelo próprio site do KaBuM.

