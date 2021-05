Keno destaca liderança geral do Atlético e já pensa na final estadual

Libertadores

Libertadores: Keno destaca liderança geral do Atlético e já pensa na final do Mineiro



Na noite desta quarta-feira, o Galo bateu o Cerro Porteño, por 1 a 0, no Paraguai

Publicado em 19/05/2021

por Agência Futebol Interior

Belo Horizonte, MG, 19 (AFI) – Autor do único gol da vitória do Atlético Mineiro diante do Cerro Porteño por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, em Assunção, pela quinta rodada da Copa Libertadores da América, o atacante Keno destacou a importância da vitória, que colocou o time alvinegro na primeira colocação geral do torneio, ultrapassando o Palmeiras, que, na terça-feira, perdeu para o Defensa y Justicia, em casa, por 3 a 2.

CUCA SE IRRITA COM PERGUNTA SOBRE TARDELLI

Cuca vem tendo destaque no Atlético

“Estava precisando desse gol. E o time também. Vencer aqui era muito importante.

A gente vai para liderança geral. Agora é descansar e ter uma boa volta para casa“, ressaltou o atacante, que saiu do banco de reservas para marcar o gol do Atlético Mineiro, aos 46 minutos da etapa complementar.

IMPORTANTE

A vitória acabou sendo de suma importância, pois também fez com que o Atlético confirmasse a primeira posição do Grupo H, deixando o Cerro Porteño na segunda posição, com apenas sete. Passado mais um jogo de Libertadores, o time de Cuca volta a pensar na final do Campeonato Mineiro frente ao América.

“Temos uma final no sábado. Libertadores não tem jogo fácil. Temos que competir pra sair vitoriosos. Competimos, jogamos e conseguimos o gol. Agora é focar na decisão. Esperamos vencer para dar esse título ao Atlético”, completou Keno.

CUCA CAMPEÃO ?

Cuca poderá conquistar no sábado o seu terceiro título estadual com o Atlético Mineiro. Ele já conquistou o troféu em 2012 e 2013, este ano que também levou a Copa Libertadores da América.