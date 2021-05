Klabin recruta estudantes para seus programas de estágio

A Klabin, empresa considerada a maior produtora e exportadora de papéis do Brasil, está com as inscrições abertas para os programas Geração K e Integra Klabin, que visam recrutar 80 estudantes de diferentes cursos do ensino superior.

Com foco na produção de celulose, papéis e cartões para embalagens, embalagens de papelão ondulado e sacos industriais, a empresa está em busca de estudantes diversos, determinados, que queiram crescer e ampliar seus horizontes, mas que atuem como protagonistas de suas jornadas.

Podem participar estudantes matriculados em qualquer curso de graduação a partir do 2° ano, com disponibilidade de, no mínimo, seis horas diárias ou 30 horas por semana para estagiar.

Os interessados em participar do Integra Klabin não precisam ter conhecimentos em idiomas ou experiência profissional, mas é importante comprovar renda familiar de até três salários mínimos. As oportunidades são para as cidades de Goiana (PE), Jundiaí (SP), Ortigueira (PR), Monte Alegre (PR), Otacílio Costa (SC) e Suzano (SP).

O Geração K, por sua vez, é um programa de estágio aberto para todos os públicos, com foco na atuação em Angatuba (SP), Betim (MG), Goiana (PE), Jundiaí (SP), Ortigueira (PR), Monte Alegre (PR), Otacílio Costa (SC), Paulínia (SP), Piracicaba (SP), Rio Negro (PR), São Paulo (SP), Suzano (SP), Feira de Santana (BA) e Horizonte (CE).

Em ambos os casos, os contratados terão direito a benefícios, como vale-refeição ou refeitório, vale-transporte, fretado ou estacionamento, Gympass, assistência médica, assistência odontológica e seguro de vida.

Além disso, os estagiários contratados terão a oportunidade de participar de uma trilha que oferece a base necessária para o desenvolvimento do pleno potencial, seja nas atividades atuais quanto em seus próximos passos de carreira.

Como se candidatar

Os interessados em participar do processo seletivo deverão acessar o hotsite do programa até o dia 28 de maio. Clique aqui para se candidatar.

A seleção contempla testes, painéis e entrevistas online. A previsão é de que os contratados iniciem suas atividades ainda em agosto de 2021.