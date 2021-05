Klauss já adianta possíveis reforços ao Santos, mas CG dá aval a Rueda sobre pasta; Lisca e Diniz sobram em lista para técnico

Em meio ao perigo da eliminação ainda na fase de grupos do Campeonato Paulista e diante do péssimo início no mesmo estágio da Libertadores, o Santos tenta definir seu novo técnico. No último domingo (25), Ariel Holan pediu demissão do cargo e, neste sábado (01), acertou os detalhes de sua rescisão. O argentino entrou em acordo com o clube para uma saída amigável, sem pagamento de multa.

E agora? Quais são os próximos passos do presidente Andrés Rueda? Já foram especulados vários nomes, entre eles do colombiano Juan Carlos Osório, ex-São Paulo, de Renato Gaúcho, Lisca, Guto Ferreira, Felipão, Dorival Júnior e de Fernando Diniz. No mesmo caminho, há uma pressa para definir o novo diretor-executivo de futebol.

Há pouco, o colega Lucas Musetti, setorista do Peixe na Gazeta Esportiva, atualizou em que pé estão as tratativas, tanto para a pasta do futebol no CT Rei Pelé quanto para assumir o comando do time em campo. Até as últimas horas, Klauss Câmara, que deixou o Grêmio em 2020, era o principal favorito ao cargo de chefe do departamento na Vila Belmiro.

Rueda já havia recebido boas indicações do presidente Romildo Bolzan e até de Renato Gaúcho sobre o executivo. Após sinal verde do Peixe, o próprio Klauss já fazia contatos para encaminhar o novo treinador para o futuro clube. Sua contratação estava encaminhada, porém, segundo informação de Musetti, “um membro do Comitê Gestor vetou o dirigente”.

Renato Gaúcho foi descartado na procura pelo Santos do novo técnico (Foto: Diego Vara – Pool/Getty Images)



Foi exatamente dessa forma que Rueda comunicou a Klauss pelo telefone na tarde deste sábado. “Não creio que Klauss está completamente descartado, mas a informação de momento é: Rueda ligou para o executivo hoje e disse que o Comitê de Gestão do Santos não aprovou a contratação. Klauss se via como contratado e tinha iniciado os contatos com técnicos e jogadores”, informa Musetti.

Com isso, o Santos segue sem executivo para a pasta do futebol. No âmbito do técnico, Klauss, enquanto acreditava ter unanimidade para assinar com o Peixe, tentou Renato Gaúcho, sem sucesso, e ouviu do próprio Peixe que Fernando Diniz e Lisca são as opções de momento.

Lisca está em grande fase à frente do América-MG e segue no radar do Peixe (Foto: Alexandre Schneider/Getty Images Brasil)



Vale lembrar que Diniz está desempregado desde o final do Campeonato Brasileiro, quando acabou demitido do São Paulo. A torcida do Peixe não se animou com a escolha. Já Lisca vem fazendo trabalho formidável à frente do emergente América-MG, que subiu para a Série A e foi até a semifinal da Copa do Brasil em 2020.

Neste domingo (02), o América encara o Cruzeiro na semifinal do Campeonato Mineiro. O presidente do Coelho, Alencar da Silveira Júnior, apontou que Lisca está contente no atual cargo e não recebeu ofertas para sair. “Não recebeu nenhuma proposta. O Lisca disse que não sai do América, que está bem. Não veio nada, não”, explicou o mandatário à própria Gazeta.