Knewin anuncia novas vagas de emprego para diversas áreas

A Knewin, empresa de tecnologia que oferece soluções de monitoramento de notícias, redes sociais e mercado para grandes marcas, está com novas vagas de emprego para diversas áreas de atuação. Os contratados poderão trabalhar em home office e/ou nos escritórios da empresa em Florianópolis (SC) e São Paulo (SP). Isso significa que qualquer pessoa do Brasil pode se candidatar e participar do processo seletivo.

Há oportunidades para as posições de Analista Contábil, Analista de CRO, Analista de Governança, Analista de Inteligência, Analista de Processos de Negócios, Analista de Requisitos, Analista de Trial, Assistente Contábil, Assistente de Departamento Pessoal, Chief Marketing Officer (CMO), Desenvolvedor Java Backend Sênior, Desenvolvedor Java Fullstack Sênior, Desenvolvedor .NET Sênior, Desenvolvedor PHP Fullstack Pleno, Desenvolvedor PHP Fullstack Sênior, Field Sales, Gerente de Customer Success, Gerente de Marketing, Gerente de Produto, Gerente de Projetos, Inside Sales, Sales Development Representative (SDR), Web Designer Júnior e Web Designer Pleno.

Os contratados receberão remuneração compatível com o mercado e terão direito, ainda, a benefícios como:

Vale-refeição ou vale-alimentação;

Incentivo Academia;

Home Office;

Plano de saúde com abrangência Nacional;

Auxílio farmácia;

Auxílio Creche:

Auxilio Home Office;

Vale-transporte;

Birthday off.

Os contratados terão, ainda, a oportunidade de aprender sobre a cultura de startups e vivenciar diariamente a rotina de uma marca que se consolida dia após dia no mercado.

Como se inscrever

Os interessados devem se inscrever diretamente na página de carreiras da empresa, disponível em https://knewin.gupy.io. Devido à pandemia de Covid-19, o processo seletivo foi adaptado para a modalidade remota, assim como o onboarding.

É importante notar que os requisitos variam de acordo com a posição desejada e que a lista completa das funções disponíveis encontra-se no endereço eletrônico informado acima.

