Konami não estará na E3 2021, mas trabalha em ‘projetos importantes’

Em nota compartilhada nas redes sociais, a Konami confirmou que não irá participar da edição 2021 da E3 devido à data que o evento irá ocorrer, mas antecipou que já trabalha em uma série de “projetos importantes”.

Confira abaixo a nota na íntegra postada pela publisher nesta última sexta-feira (30).

“Devido ao timing, nós não estaremos prontos para apresentar na E3 deste ano. Gostaríamos de reassegurar aos nossos fãs que estamos em desenvolvimento profundo de uma série de projetos importantes, então por favor fiquem ligados para algumas atualizações nos próximos meses.

Apesar de não estarmos participando neste ano, nós temos muito respeito pela ESA [Entertainment Software Association, organizadora da E3] e sabemos que 2021 será um grande sucesso. nós continuaremos a apoiar a ESA e desejamos o melhor a todos os participantes da feira desta ano.”

A notícia importante postada no perfil da empresa chamou a atenção da ESA, que mostrou apoio à Konami e afirmou que a espera em uma futura edição da E3 para apresentar suas novidades, segundo informado pelo jornalista da VentureBeat Dean Takahashi. “Apoiamos a decisão de nossa parceira Konami em não participar da E3 neste ano e estamos animados para ver o que eles anunciarão no futuro quando estiverem prontos. Mal podemos esperar pelo seu retorno à E3 2022”, disse a organizadora.

Mesmo com a ausência da Konami no evento, ela já tem alguns games previstos para este ano, como GetsuFumaDen: Undying Moon (acesso antecipado na Steam), Super Bomberman R Online (consoles e PC) e Yu-Gi-Oh! Rush Duel: Saikyou Battle Royale!! (Nintendo Switch). Além disso, rumores navegam pela internet sobre o possível retorno de Castlevania e Metal Gear Rising, recém-registrados no Japão.

A E3 2021 irá ocorrer entre 12 a 15 de junho em formato totalmente digital.

O quê você acha da decisão da empresa? Acredita que teremos muitas surpresas ainda neste ano? Deixe sua opinião nos comentários.