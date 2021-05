Kristen Stewart e Viggo Mortensen vão estrelar filme de ficção científica

O cineasta David Cronenberg vai trabalhar com Kristen Stewart e Viggo Mortensen em um novo filme de ficção científica. Trata-se de Crimes of the Future, que ainda terá a participação de Léa Seydoux, Welket Bungué, Scott Speedman, Don McKellar e Lihi Kornowski no elenco.

Os trabalhos práticos devem iniciar ainda durante o verão do hemisfério norte em Atenas, na Grécia. O longa vai marcar a carreira do cineasta, justamente por ser o primeiro roteiro de ficção científica original que ele produz desde eXistenZ, lançado em 1999.

“Trabalhar com David Cronenberg é embarcar em uma jornada na qual iremos explorar terrenos que ninguém jamais esteve”, comentou o produtor Robert Lantos, por meio de um comunicado oficial divulgado à imprensa. “Nossa parceria tem sido uma aventura emocionante e a visão inabalável de David é o verdadeiro objetivo do cinema”, destacou.

(Mega/Reprodução)Fonte: Mega

Crimes of the Future: saiba mais sobre o novo filme de David Cronenberg

Vale destacar que, nos anos 1980, o cineasta já havia lançado um filme com o mesmo título, se passando no final dos anos 1980. Dessa vez, Crimes of the Future vai mergulhar fundo em um futuro não tão distante, no qual a humanidade ainda está aprendendo a se adaptar a ambientes sintéticos.

Na trama, Saul Tenser é um artista performático muito famoso que adquire a Síndrome da Evolução Acelerada, ganhando novos órgãos inesperados em seu corpo. No entanto, ele utiliza esse fenômeno biológico em um espetáculo que as pessoas poderão acompanhar em tempo real.

Provavelmente, o intérprete deste artista será Viggo Mortensen, que já trabalhou em outras obras de Cronenberg, como Marcas da Violência (A History of Violence, em inglês), de 2005, e Senhores do Crime (Eastern Promises, no original), de 2007.

Vamos aguardar por mais novidades!