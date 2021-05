Lactalis tem empregos para Promotor de Vendas em São Paulo

A Lactalis tem empregos exclusivas para Pessoas com Deficiência. São cinco vagas abertas para contratar Promotor de Vendas em São Paulo. Para se candidatar a uma das vagas é necessário que os candidatos tenham o ensino médio completo. Veja as informações para saber como se candidatar a uma das vagas disponíveis!

Lactalis tem empregos para Pessoas com Deficiência

Em São Paulo, estão abertas cinco vagas pela empresa Lactalis. As vagas são para o cargo de Promotor de Vendas. Os requisitos exigidos são que o candidato tenha o ensino médio completo e que seja Portador de Deficiência.

As atividades a serem realizadas pelo contratado serão o abastecimento da loja, colocar preços, fazer a limpeza de gôndola, realizar o cumprimento do roteiro, o acompanhamento do estoque, comunicar ocorrências, cuidar do merchandising, entre outras atividades pertinentes a função. A faixa de salário é a combinar e os benefícios que a empresa está oferecendo aos seus colaboradores são:

Assistência Médica e Odontológica;

Vale Refeição;

Vale Alimentação;

Vale Transporte,

Participação no Lucros;

Seguro de Vida.

Como se inscrever

Os interessados em uma das vagas devem acessar a página de participação considerando todas as informações e os requisitos exigidos para participar do Processo Seletivo da empresa!

A empresa Lactalis tem empregos em São Paulo, e as cinco vagas abertas são para a função de Promotor de Vendas. A Lactalis é uma empresa do ramo lácteo que chegou ao Brasil em 2011. Além de se preocupar em oferecer produtos de alta qualidade aos seus clientes, a empresa também trabalha com a inclusão e, por isso, está abrindo oportunidades exclusivas para Pessoas com Deficiência para que todos tenham a chance de atuar no mercado de trabalho.

