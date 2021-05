Landim ‘bate no peito’ e encontra brecha no orçamento para anunciar dois acordos como presentes ao torcedor

A preocupação no Mais Querido é acertar questões pendentes em contratos de seus atletas para não correr o risco de perder jogadores importantes para a equipe. Em breve, a janela de transferência será aberta e o clube já abriu conversas visando a solução de casos mais urgentes. É o que acontece com Arrascaeta. A direção Rubro-Negra já projetou juntamente com o empresário, Daniel Fonseca, representante do jogador uruguaio, que no segundo semestre acontecem o reajuste e a extensão contratual de Arrasca, que tem contrato com o Mengão até 2023.









O meia Gerson também está no foco das conversas. Com vínculo na Gávea até 2023, o jogador foi especulado como um possível alvo do Barcelona. Entretanto, nem Gerson e tampouco o Flamengo receberam oferta ou sondagem oficial. Mas o fato ligou o alerta, pois tal movimentação é demonstração que o camisa 8 está sob holofotes, valorizado no mercado da bola. As informações são do portal O Globo.

O Mengo tem a seu favor a vontade de ambos os jogadores desejarem continuar defendendo o manto Rubro-Negro. Arrasca já afirmou que está satisfeito no clube, embora pretenda um dia atuar no futebol europeu, uma renovação para o uruguaio é vista como interessante. Já Gerson, tem como um dos principais objetivos, ser convocado para a seleção brasileira, o jogador tem o receio de se ofuscar em um time de pequeno porte fora do país. Gerson já atuou pela Roma e Fiorentina, times renomados, mas aos quais não conseguiu desempenhar um futebol notável.

Arrasca e seu agente estão com conversas avançadas com o Mengo. Uruguaio quer permanecer: Foto: Alexandre Vidal / Clube de Regatas Flamengo



As conversas com os estafes dos dois jogadores caminham em avanço, porém, sem pressa. O vice-presidente de futebol, Marcos Braz e os representantes dos atletas estão otimistas para um acordo que agrade tanto ao clube, quanto aos atletas. Contudo, a permanência de Arrascaeta e Gerson podem brindar a Nação com a continuidade de dois jogadores fundamentais.

No elenco rubro-negro, a maior chance de saída – em caso de negociação para o exterior – é de Everton Ribeiro. O meia é alvo do futebol árabe (“sondagens do mundo árabe”, segundo o colega Diogo Dantas, do jornal O Globo) e estaria à frente, por exemplo, de Arrascaeta e Gerson. Vale lembrar que, por causa dos efeitos da pandemia, o Flamengo precisa fazer caixa para manter as finanças equilibradas.