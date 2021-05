Lateral comemora classificação encaminhada do Inter: ‘Mais um passo’

Libertadores

Além disso, Moisés também relembrou o fato que essa vitória sobre o Olímpia-PAR foi a primeira fora de casa no Grupo B

Publicado em 20/05/2021

por Agência Futebol Interior

Porto Alegre, RS, 20 (AFI) – Em um das chaves mais equilibradas dessa fase de grupos da Copa Libertadores, o Internacional conquistou uma importante vitória fora de casa para encaminhar a classificação no Grupo B para às oitavas de final. Na noite desta quinta-feira (20), o time gaúcho visitou e venceu o Olímpia-PAR, pelo placar de 1 a 0 no Paraguai. Logo na saída do gramado, o lateral Moisés comemorou o resultado e disse que a vitória poderia ter sido ainda maior, já que no primeiro tempo, a equipe teve mais de 70% de posse de bola.

“Muito feliz pela vitória da equipe, mas poderia ser mais. Demos um passo pela nossa classificação. Nosso objetivo era vencer aqui e conseguimos levar os três pontos para o Brasil. Agora é descansar e aproveitar bem a vitória, porque nós merecemos os três pontos”, disse o lateral.

Moisés comemora primeira vitória fora de casa e classificação encaminhada do Inter: ‘Mais um passo’

PRIMEIRA VITÓRIA FORA DE CASA

Outro fator importante comemorado pelo defensor, foi que essa foi a primeira vitória da equipe colorada fora de casa nesta edição da Libertadores. Nos primeiros jogos como visitante, perdeu para Always Ready-BOL e Deportivo Táchira-VEN.

“Tivemos dois resultados negativos, mas a gente sabia que precisava vencer hoje. Foi uma vitória coletiva, voltamos melhor para o segundo tempo, criamos mais chances. O Yuri foi feliz com o gol e conseguimos a vitória”, completou.

Na sexta e última rodada da fase de grupos, o Internacional jogará por um empate diante do Always Ready-BOL, na próxima quarta-feira (26), às 19h, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Antes disso, no final de semana, fará a final do Campeonato Gaúcho com o arquirrival Grêmio.