Lautaro diz que quase foi para o Barcelona por Messi e surpreende com ‘veto’ ao Real: ‘Não estava preparado’

Lautaro Martínez quase não partipou da campanha que culminou na conquista do título do Italiano para a Inter de Milão. Em entrevista exclusiva à ESPN, o ”Touro” revelou que ficou muito próximo de ir para o Barcelona no início da temporada e que chegou a conversar com Lionel Messi para saber a opinião do camisa 10 do clube catalão.

”Estava muito perto do Barcelona, ​​tinha conversado isso com o Leo (Messi), mas eles tinham problemas financeiros e eu decidi ficar. Foi positivo, porque no final consegui ser campeão”, disse o jogador.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Formado nas categorias de base do Racing, Lautaro foi transferido para a Inter de Milão, em 2018, por 17,6 milhões de libras (R$ 80,4 milhões na época). O argentino contou que na ocasião, foi procurado pelo Real Madrid, mas que optou por recusar a proposta, pois ainda não se sentia preparado.

”O Real Madrid veio me procurar. Eu não tive vontade de ir. Eles vieram me procurar e se ofereceram para assinar um contrato, mas eu não me sentia pronto”, disse o centroavante.

Autor de 15 gols na temporada no Campeonato Italiano e peça fundamental no time de Antonio Conte, Lautaro conquistou, no último domingo (1), o primeiro grande título de sua carreira e o 19º scudetto da Inter na história, após o empate da Atalanta em 1 a 1 com o Sassuolo. Hoje, Lautaro acredita que tomou a decisão correta lá atrás, quando decidiu continuar na Itália.

“Desde criança sonhava em ser campeão. Acho que estava certo em ficar, pois hoje conquistei um título. Eu sonhava em ter uma família, em ganhar títulos … E hoje eu tenho ”, disse o jogador.