Leeds domina em casa, faz 3 a 1 no Tottenham e aumenta crise no time de Londres

Enquanto segue em busca de um novo treinador após a demissão de Jose Mourinho, o Tottenham vê aumentar o risco de ficar de fora das competições europeias para a próxima temporada. Neste sábado (08), o time comandado interinamente por Ryan Mason foi dominado e derrotado por 3 a 1 pelo Leeds United dentro do Elland Road, pela 35ª rodada da Premier League.

Os gols do time da casa foram marcados por Dallas, Bamford e Rodrigo. Os visitantes descontaram na primeira etapa com Son.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Com a derrota fora de casa, os Spurs estacionam nos 56 pontos, e podem perder a 6ª posição para o Liverpool. Além disso, o time de Londres ainda pode ver o rival West Ham se distanciar na briga por uma vaga na Uefa Europa League.

Já os comandados de Marcelo Bielsa chegam aos 50 pontos, e assumem no momento a 9ª colocação da Premier League.

Whites começam intensos e dominam

Pressionando desde o começo da partida e conseguindo conter as ações ofensivas do Tottenham com as linhas defensivas ajustas, o Leeds foi quem ficou perto de abrir o placar da partida.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Logo aos 6 minutos do jogo, Bamford se movimentou nas costas da defesa e recebeu lançamento longo. O atacante ajeitou o corpo e bateu cruzado, exigindo boa defesa de Lloris.

A segunda investida dos donos da casa, no entanto, foi mais eficiente. Após jogada na esquerda da área, Harrison cruzou forte e Reguilón quase marcou contra, exigindo um verdadeiro milagre de Lloris.

No rebote, Dallas apareceu para encher o pé e estufar as redes, abrindo o placar para o Leeds.

Pressionado pela derrota, os Spurs se lançaram ao ataque. Na primeira oportunidade com as linhas de defesa de Marcelo Bielsa desajustadas, Dele Alli avançou e achou Son nas costas dos zagueiros. O atacante não desperdiçou a chance, e bateu na saída de Meslier.

Os Spurs ainda tiveram a chance de virar o jogo logo em seguida, quando Alli e Son tramaram novamente no ataque, e o atacante encontrou Kane. O camisa 10 recebeu e bateu de cavadinha, encobrindo o goleiro.

Na revisão do lance, no entanto, a arbitragem anotou o impedimento do jogador e anulou o gol.

Se os visitantes ficaram ‘no quase’, os donos da casa não perderam a oportunidade de marcar. Após jogada trabalhada entre Harrison e Alioski na ponta esquerda, o lateral cruzou para pequena área e contou com a inteligência de Bamford, que levou a melhor ao antecipar os zagueiros para desviar para o fundo das redes.





Precisando sair para o ataque no segundo tempo, o Tottenham sofreu com a forte organização defensiva do Leeds. Sem dar espaços, o time de Bielsa conseguiu esfriar a temperatura de Kane, Son e companhia.

A mão do treinador ainda foi mais efetiva, com as entradas de Raphinha e Rodrigo o Leeds passou a pressionar mais no ataque, e chegou ao terceiro gol.

Aos 39 da etapa complementar, Raphinha aproveitou contra-ataque em velocidade e avançou livre de marcação pela esquerda. O brasileiro só teve o trabalho de cruzar para o Rodrigo que, sozinho na grande área, bateu forte e fechou o placar.

E agora?

Após partida deste sábado, o Leeds volta a campo no próximo sábado (15), no duelo contra o Burnley, pela Premier League. Já o Tottenham enfrenta o Wolverhampton, no domingo (16), também pelo Campeonato Inglês.