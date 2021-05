Léo Costa admite pressão no Criciúma, mas garante: “Quero ajudar”

Catarinense

Reforço admite pressão no Criciúma, mas garante: “Estou aqui para ajudar”



Estreia na Série C será em 30 de maio (domingo), às 16h, no estádio Heriberto Hulse, contra o Ituano

Publicado em 17/05/2021

por Agência Futebol Interior

Criciúma, SC, 17 (AFI) – O volante Léo Costa é um dos reforços anunciados pelo Criciúma para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C. O ex-jogador do Santo André sabe que irá encarar grande pressão no clube catarinense após o rebaixamento no Estadual, mas ele garante que está pronto para ajudar.

“Sei que a cobrança vai ser muito maior até por resultados imediatos, mas estou preparado e vim por conta do desafio mesmo. Estou aqui para ajudar, dar minha parcela de contribuição ao Criciúma e ajudar o time a voltar a vencer”, disse o atleta.

Léo Costa quer ajudar o Tigre. (Foto: Celso da Luz/Criciúma)

EMOÇÃO!

Além do volante de 25 anos, o Criciúma também fechou com o meia Warley e o volante Jessé, que já estão treinando com o restante do elenco.

“É a realização de um sonho estar aqui no Criciúma. Não só meu, mas dos meus pais também, sempre admiramos muito o clube, a história e toda sua torcida apaixonada. Quando recebi a proposta, senti no meu coração que eu deveria vir para cá”, completou Léo Costa.

SÉRIE C!

O Criciúma, na última semana, sofreu uma baixa. O zagueiro Alemão sofreu uma ruptura total do tendão de Aquiles do tornozelo direito e deverá ficar fora por, pelo menos, de seis meses.

A estreia na Série C será em 30 de maio (domingo), às 16h, no estádio Heriberto Hulse, contra o Ituano. O Grupo B ainda conta com Botafogo-SP, Figueirense, Mirassol-SP, Novorizontino-SP, Oeste-SP, Paraná-PR, São José-RS e Ypiranga-RS. O time catarinense também está na terceira fase da Copa do Brasil, onde irá enfrentar o América-MG.