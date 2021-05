Leonardo se revolta com faltas sobre Neymar e tem ‘arranca-rabo’ com árbitro após PSG x Lens, diz jornal

Segundo o jornal L’Équipe, o diretor de futebol do PSG, Leonardo, se revoltou com a arbitragem de Jérôme Brisard durante a vitória por 2 a 1 da equipe da capital sobre o Lens, neste sábado, pelo Campeonato Francês.

De acordo com relato do diário, o dirigente brasileiro ficou “revoltado” por Brisard ter permitido que a equipe visitante fizesse faltas a todo momento, mas especialmente em cima de Neymar.

O atacante sofreu 7 das 16 infrações cometidas pelo Lens no jogo.

O lance mais reclamado por Leonardo aconteceu aos 45 do 2º tempo, quando Clauss claramente derrubou Neymar na entrada da área com um carrinho, mas Brisard sequer marcou a falta.

Segundo o veículo, Leonardo foi pessoalmente ao vestiário da arbitragem para tornar pública sua insatisfação depois da partida.

“Logo após a vitória do PSG sobre o Lens, o diretor esportivo Leonardo atacou o árbitro durante seu retorno aos vestiários, criticando principalmente a falta de proteção dada pela arbitragem aos jogadores, especialmente Neymar”, escreveu.

