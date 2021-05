Leticia Spiller rememora novela com Eva Wilma: ‘Querida’

Leticia Spiller utilizou o instagram nesta quinta-feira (20) para relembrar uma novela em que atuou ao lado de Eva Wilma que faleceu no sábado (25) por complicações em um câncer no ovário. As duas participaram de ‘Rei do Gado’ que foi ao ar em 1996.

“Tenho muita saudade desse trabalho! As gravações foram em uma fazenda de café no interior de São Paulo, foi um trabalho de pesquisa profunda, onde tive a oportunidade de conhecer um pouco a vida dos panhadores de café! A artista compartilhou momentos nos bastidores da novela. As cenas com minha querida Eva Wilma, são de aquecer o coração! Como eu estava parecida com minha filha”, escreveu na legenda.