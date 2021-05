Lewandowski faz três, Bayern goleia o Mönchengladbach por 6 a 0 e comemora nono título da Bundesliga com chocolate

Quem consegue parar o Bayern de Munique? Essa é a pergunta que seguirá sem sua resposta na Alemanha. Neste sábado (08), mesmo já entrando em campo campeão da Bundesliga por conta do tropeço do RB Leipzig diante do Borussia Dortmund, os bávaros literalmente fizeram a festa.

Diante do Borussia Mönchengladbach, o time de Hans-Dieter Flick goelou por 6 a 0 na Allianz Arena e ergueu a taça do Campeonato Alemão pela nona vez consecutiva, sendo esta a 31ª conquista na sua história.

Com a goleada em casa, o Bayern de Munique chegou a 74 pontos em 32 rodadas, com 23 vitórias até o momento na campanha. Derrotado para o Borussia Dortmund neste sábado, o RB Leipzig já não tem mais condições matemáticas de alcançar a ponta da tabela.

Frustrado nesta temporada, Julian Nagelsmann será justamente o treinador do clube bávaro a partir da próxima edição da Bundesliga.

Já o Mönchengladbach estaciona nos 46 pontos, na sétima colocação, e já não tem mais chances de brigar por uma vaga na próxima edição da Uefa Europa League.

O jogo da festa não poderia ter um outro protagonista: Robert Lewandowski. Atual melhor jogador do mundo em eleição da Fifa, o polonês marcou três vezes e chegou a incríveis 39 gols nesta Bundesliga.

O camisa 9 anotou logo aos 2 minutos de jogo, e voltou a balançar as redes aos 34 e novamente aos 20 do segundo tempo. Além do centroavante, ainda marcaram no duelo Thomas Müller, Kingsley Coman e Leroy Sané.

E agora?

Após a partida deste fim de semana, o Bayern de Munique volta a campo apenas no próximo sábado (15), quando visita o Freiburg pela Bundesliga. Já o Borussia Mönchengladbach enfrenta o Stuttgart, no mesmo dia, dentro do Borussia-Park.