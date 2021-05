Liberada a 2ª Parcela do Auxílio Emergencial 2021 para os nascidos em Abril

A Caixa Econômica liberou a 2ª Parcela do Auxílio Emergencial 2021 para os nascidos no mês Abril

Os beneficiários nascidos no mês de abril recebem o valor da segunda parcela do Auxílio Emergencial 2021, liberado pela Caixa Econômica Federal .

Além disso, é importante ressaltar que os Beneficiários do Bolsa Família que possuem o número NIS finalizado em 3, também recebem a segunda parcela na mesma data.

O crédito do valor ocorre na Conta Social da Caixa. Ao passo que o beneficiário acessa os valores disponíveis pelo aplicativo Caixa Tem.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família em maio

Data de pagamento Final do NIS 18 de maio Beneficiários com NIS de final 1 19 de maio Beneficiários com NIS de final 2 20 de maio Beneficiários com NIS de final 3 21 de maio Beneficiários com NIS de final 4 24 de maio Beneficiários com NIS de final 5 25 de maio Beneficiários com NIS de final 6 26 de maio Beneficiários com NIS de final 7 27 de maio Beneficiários com NIS de final 8 28 de maio Beneficiários com NIS de final 9 31 de maio Beneficiários com NIS de final 0

Devido ao Auxílio Emergencial 2021 ter sido antecipado, alguns beneficiários ficam em dúvida quanto às datas atuais. Por isso, veja os calendários com as datas anteriores e as atuais.

Calendário de pagamento da 2ª parcela do Auxílio Emergencial referente à disponibilidade online

Mês de nascimento do beneficiário

janeiro: 16/5 – não houve alteração

Fevereiro: receberão em 18/5 (data anterior era 19/5)

Março: receberão em 19/5 (data anterior era 23/5)

Abril: receberão em 20/5 (data anterior era 26/5)

Maio: receberão em 21/5 (data anterior era 28/5)

Junho: receberão em 22/5 (data anterior era 30/5)

Julho: receberão em 23/5 (data anterior era 2/6)

Agosto: receberão em 25/5 (data anterior era 6/6)

Setembro: receberão em 26/5 (data anterior era 9/6)

Outubro: receberão em 27/5 (data anterior era 11/6)

Novembro: receberão em 28/5 (data anterior era 13/6)

Dezembro: receberão em 30/5 (data anterior era 16/6)

Confira também as alterações no calendário de saque do benefício Auxílio Emergencial 2021

Mês de nascimento do beneficiário

Janeiro: 31/5 (data anterior era 8/6)

Fevereiro: 1/6 (data anterior era 10/6)

Março: 2/6 (data anterior era 15/6)

Abril: 4/6 (data anterior era 17/6)

Maio: 8/6 (data anterior era 18/6)

Junho: 9/6 (data anterior era 22/6)

Julho: 10/6 (data anterior era 24/6)

Agosto: 11/6 (data anterior era 29/6)

Setembro: 14/6 (data anterior era 1/7)

Outubro: 15/6 (data anterior era 2/7)

Novembro: 16/6 (data anterior era 5/7)

Dezembro: 17/6 (data anterior era 8/7)

Conforme informações oficiais da Caixa Econômica Federal, confira a composição familiar e o valor respectivo do beneficio

A valor do benefício referente ao Auxílio Emergencial 2021 varia de acordo com a composição da família:

Família Única – Família for composta por apenas uma pessoa, o benefício é de R$ 150,00 por mês;

Mais de uma pessoa – Já se a família for composta por mais de uma pessoa, o benefício é de R$ 250,00 por mês;

Monoparental – Se a família for chefiada por mulher sem cônjuge ou companheiro, com pelo menos uma pessoa menor de dezoito anos de idade receberá, mensalmente, R$ 375,00.

Serão disponibilizadas até quatro parcelas do Auxílio Emergencial 2021, desde que a família continue atendendo aos critérios de seleção do Auxílio.