Liberado! Pagamento da antecipação do 13º salário do INSS começa neste mês

Neste mês, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vai começar a pagar a antecipação do 13º salário para os aposentados e pensionistas. De acordo com o calendário, o benefício será pago a partir do dia 25 de maio.

O pagamento da antecipação do 13º salário estava previsto para fevereiro deste ano. No entanto, devido aos atrasos na aprovação do Orçamento de 2021, o governo só conseguiu liberar o benefício agora.

Segundo informações, a medida deve atender cerca de 31 milhões de segurados do INSS, e deve injetar aproximadamente R$ 50 bilhões a economia do país.

Calendário de pagamentos

O Decreto que viabilizou a antecipação do 13º salário do INSS, prevê que o pagamento da primeira parcela corresponda a 50% do valor do benefício natalino. Já a segunda parcela, prevista para o mês de junho, pagará os outros 50%, porém, o montante é sujeito a descontos, caso o segurado seja assíduo no Imposto de Renda.

As datas de pagamentos indicadas correspondem o número final do benefício. Veja os calendários de pagamentos baixo:

Calendário para beneficiários que recebem um salário mínimo

Dígito final 1ª parcela – Maio 2ª parcela – Junho 1 25 de maio 24 de junho 2 26 de maio 25 de junho 3 27 de maio 28 de junho 4 28 de maio 29 de junho 5 31 de maio 30 de junho 6 01 de junho 01 de julho 7 02 de junho 02 de julho 8 04 de junho 05 de julho 9 07 de junho 06 de julho 0 08 de junho 07 de julho

Calendário para beneficiários que recebem mais de um salário mínimo

Dígito final 1ª parcela – Maio 2ª parcela – Junho 1 e 6 01 de junho 01 de julho 2 e 7 02 de junho 02 de julho 3 e 8 04 de junho 04 de julho 4 e 9 07 de junho 06 de julho 5 e 0 08 de junho 07 de julho

Quem tem direito ao 13º salário?

De acordo com o INSS, terão direito ao benefício os segurados e dependentes da Previdência que receberam durante o ano:

O auxílio por incapacidade temporária;

O auxílio-acidente;

A aposentadoria;

A pensão por morte; e

O auxílio-reclusão

