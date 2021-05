Liberados depósitos em espécie no Banco24Horas; Veja quem pode usar

Clientes de bancos digitais e carteiras virtuais poderão fazer depósitos em espécie nos terminais do Banco24Horas. A nova função está disponível para pessoa física bem como para pessoa jurídica, além de incluir os bancos sociais integrantes do HubDigital.

A operação foi liberada em caixas eletrônicos recicladores do Banco24Horas, para contas próprias, de terceiros ou carteiras digitais, utilizando cartão ou não, tendo a possibilidade de fazer a transação via QR Code. Assim, os clientes terão o valor creditado na sua conta ou carteira imediatamente.

Até o momento, apenas 2.410 terminais do Banco24Horas estão aptos a receber os depósitos, sem a necessidade de utilizar envelopes. Eles estão distribuídos em 479 cidades, nos estados do país.

O cliente poderá adicionar até R$ 2 mil por transação, em cédulas de R$ 20, R$ 50 e R$ 100, pois são as únicas que os caixas aceitam.

De acordo com o Superintendente de Novas Plataformas da TecBan, empresa responsável em administrar o Banco24Horas, por meio de um levantamento realizado com 300 clientes de fintechs, 92% deles apresentaram interesse no serviço de depósito online nos terminais do Banco24Horas.

O cliente que optar por essa operação terá como vantagem a adição do valor depositado imediatamente na conta. Além disso, o serviço disponibilizado aumenta o valor de negócio das fintechs relacionadas.

A empresa TecBan tem expandido o número de serviços aos terminais do Banco24Horas gradativamente. Nas últimas semanas, juntamente com o Itaú Unibanco, a empresa lançou a “Moeda Estrangeira Banco24Horas”, que possibilita o saque de dólares e euros em terminais especializados para este serviço.