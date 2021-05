Libertadores

LIBERTADORES: Inter avança em primeiro e Santos jogará a Sul-Americana



Antes do Inter, Fluminense, São Paulo e Atlético-MG já haviam garantido vaga nas oitavas de final do campeonato

Publicado em 27/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 27 (AFI) – A quarta-feira foi de novas definições na Copa Libertadores. Assim como Fluminense, São Paulo e Atlético-MG, o Internacional também confirmou classificação às oitavas de final. Em compensação, o Santos perdeu no Equador e terá que disputar a Sul-Americana. O PLACAR FI acompanhou tudo em TEMPO REAL.

Pelo Grupo B, o Internacional não saiu de um empate com o Always Ready por 0 a 0, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Com o resultado, o time brasileiro se classificou e encerrou a fase de grupos na liderança isolada com dez pontos. Enquanto o time boliviano ficou na quarta colocação com sete pontos e está eliminado.

RAMIREZ COMEMORA MISSÃO CUMPRIDA

OLIMPIA JUNTO

Quem também avançou na chave do Internacional foi o Olímpia, que goleou o Deportivo Táchira por 6 a 2, em Assunção, no Paraguai. O time da casa ficou em segundo lugar com nove pontos.

Mesma pontuação que os venezuelanos, só que em vantagem no saldo de gols: -3 a -1. O Táchira ficou em terceiro e entrará direto nas oitavas de final da Sul-Americana.

Inter correu bastante, mas acabou empatando sem gols em casa

SEM MILAGRE

No Grupo C, o Santos não conseguiu ‘operar o milagre’ e perdeu para o Barcelona por 3 a 1, em Guayaquil, no Equador. O time paulista entrou em campo desfalcado e não facilmente superado. O Barcelona ficou na liderança da chave com 13 pontos, enquanto o Santos seguiu em terceiro com seis pontos, mas terá a chance de entrar nas oitavas de final da Sul-Americana.

Além do Barcelona, quem avançou no Grupo C foi o Boca Juniors, que venceu o The Strongest por 3 a 0, em Buenos Aires, na Argentina. Os argentinos ficaram com a segunda posição com dez pontos, enquanto os bolivianos se despediram da competição com apenas a última posição.

NACIONAL VENCE

Ainda nesta quarta-feira, pelo Grupo F, o Nacional venceu o Argentino Juniors por 2 a 0 em Montevidéu, no Uruguai, foi eliminado e jogará a Sul-Americana. Enquanto os argentinos avançaram como líderes da chave. A outra vaga nas oitavas de final ficou com o Universidad Católica, que venceu o Atlético Nacional por 2 a 0 e terminou em segundo lugar.