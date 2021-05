Libertadores

LIBERTADORES: Inter tenta encaminhar vaga e Santos “seca” o Boca Juniors-ARG



Três jogos por diferentes grupos encerram a penúltima rodada nesta quinta-feira

Publicado em 20/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 20 (AFI) – Três jogos encerram a penúltima rodada da fase de grupos da Copa Libertadores nesta quinta-feira. O Internacional pode encaminhar a classificação às oitavas de final, enquanto o Santos “seca” o Boca Juniors-ARG.

Pressionado pela derrota no Gre-Nal no primeiro jogo da decisão do Campeonato Gaúcho, o Internacional vai até o Paraguai fazer o confronto direto contra o Olimpia-PAR e uma vitória deixa a classificação para as oitavas de final bem encaminhada.

O Internacional é o vice-líder do Grupo B, mas tem os mesmos seis pontos do lanterna Olimpia-PAR e do terceiro colocado Always Ready-BOL, que tem um jogo a mais, assim como o líder Deportivo Táchira-VEN, que assumiu a liderança com nove pontos graças a goleada por 7 a 2 sobre os bolivianos na última quarta-feira.

Internacional tem a chance de encaminhar a classificação (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

PEIXE NA TORCIDA

Na histórica La Bombonera, o Boca Juniors-ARG recebe o Barcelona-EQU, que está na liderança do Grupo C, com nove pontos, e garante a classificação antecipada para as oitavas de final em caso de vitória na Argentina.

O resultado interessa diretamente ao Santos, que está na vice-liderança da chave com os mesmos seis pontos de Boca Juniors-ARG e The Strongest-BOL. Uma vitória dos argentinos faz o Peixe chegar na última rodada em situação bastante complicada.

TEM MAIS

No outro jogo da noite, o já classificado Argentinos Juniors-ARG recebe o Atletico Nacional-COL. Os argentinos estão na liderança isolada do Grupo F, com nove pontos, enquanto os colombianos aparecem em terceiro lugar, com cinco.