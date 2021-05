Libertadores: Pedro marca e diz que é fácil jogar com Gabi no Flamengo

Libertadores

Libertadores: Pedro marca e diz que é fácil jogar com Gabigol no Flamengo



Pedro acha que pode jogar ao lado de Gabigol e Rogério Ceni defendeu Willian Arão, mesmo após a expulsão

Publicado em 20/05/2021

por Agência Futebol Interior

Rio de janeiro, RJ, 19 (AFI) – O técnico Rogério Ceni lamentou o fato do time perder Willian Arão expulso logo no começo do jogo. Por isso, elogiou o esforço dos demais jogadores no empate por 2 a 2 com o LDU, que valeu a vaga antecipada às oitavas da Copa Libertadores.

“São 80 minutos jogando com um jogador a menos e isso tem que ser valorizado por aquilo que os jogadores fizeram em campo” – explicou o técnico.

“Garanto que no 11 contra 11 a gente iria vencer” – afirmou, ressaltando que “o Flamengo é um time que sempre jogar para vencer, mesmo com um a menos”.

PEDRO FALA DA PARCERIA COM GABIGOL

Ceni citou outros jogos em que o Flamengo se superou com um a menos e fez questão de inocentar Willian Arão no lance de sua expulsão ao bater o pé no rosto de Amarilla.

“Foi uma jogada normal, sem intenção de machucar. O jogador deles abaixou a cabeça e houve o choque”.

Willian Arão: expulso e defesa do técnico

300 JOGOS

O que era para ser uma marca festiva se transformou num momento triste. Willian Arão completou 300 jogos com a camisa do clube, porém, só atuou 14 minutos.

Ao tentar roubar uma bola de Amarilla levantou o pé bem alto e acertou o rosto do atacante argentino. Foi expulso. De nada adiantaram suas explicações.

“Eu levantei o pé, mas o jogador dele abaixou a cabeça e daí bateu no pé. Não houve intenção nenhuma de cometer a falta” – justificou Arão, que é conhecido por ser um jogador técnico e pouco violento.

Desta vez ele entrou como volante, ao contrário dos últimos jogos, quando vinha sendo improvisado no meio da defesa. Mas deu azar, além de deixar seus companheiros na mão. Foi preciso correr muito para buscar o empate que deu a vaga antecipada ao time da Gávea.