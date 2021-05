Libertadores

LIBERTADORES: São Paulo e Flamengo avançam; River vence ‘sem goleiro’



Publicado em 20/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 20 (AFI) – A noite foi mágica na Copa Libertadores da América. Desfalcado, sem reservas e tendo de improvisar um jogador de linha no gol, o River Plate fez história nesta quarta-feira e conquistou vitória por 2 a 1 sobre o Independiente Santa Fe, no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Ainda pela quinta rodada, Flamengo e São Paulo carimbaram suas respectivas classificações.

MENGÃO AVANÇOU!

Com um jogador a menos desde os 14 minutos do primeiro tempo depois da expulsão de Willian Arão, o Flamengo novamente cometeu falhas defensivas graves, jogou mal, ficou perto de sofrer a primeira derrota na Libertadores, mas arrancou um empate com a LDU por 2 a 2 nesta quarta-feira. O time rubro-negro saiu na frente com Pedro, levou a virada, mas evitou o revés com um cabeceio certeiro de Gustavo Henrique no final da partida. O gol salvador do zagueiro garantiu o time rubro-negro nas oitavas de final da competição.

O Flamengo assegurou um lugar no mata-mata porque chegou aos 11 pontos no Grupo G e não pode mais ser alcançado pela LDU, terceira colocada e que está eliminada. O objetivo do time rubro-negro, agora, é avançar como líder da chave, posto que disputará com o Vélez Sarsfield para conquistar. O time argentino, que derrotou o Union La Calera, por 2 a 1, tem nove pontos, contra dois dos chilenos.

TRICOLOR TAMBÉM!

O São Paulo está classificado para as oitavas de final da Copa Libertadores. O time do Morumbi foi beneficiado, nesta quarta-feira, com a vitória do Sporting Cristal, do Peru, por 2 a 0 sobre o Rentistas, do Uruguai, em duelo disputado no Estádio Nacional de Lima e válido pela quinta rodada do Grupo E.

Com o resultado, o time peruano chegou aos quatro pontos, um a mais que a equipe uruguaia. A liderança da cave é do Racing, com 11, enquanto o São Paulo soma oito. Os dois primeiros colocados garantem vaga no mata-mata da competição sul-americana.

River Plate vence mesmo sem goleiro

RIVER PLATE FAVORITO?

Ao todo, o River Plate perdeu 20 jogadores infectados com a covid-19 e não pôde contar com nenhum goleiro. A equipe tentou, junto à Conmebol, inscrever novos atletas, mas não obteve sucesso. Para a partida, apenas 11 jogadores estavam disponíveis, e Marcelo Gallardo não contava com nenhum atleta no banco de reservas. O Independiente Santa Fe, por sua vez, estava completo e apostava todas as suas fichas em um resultado positivo na partida desta quarta-feira para reacender a possibilidade de se classificar às oitavas de final da Copa Libertadores.

Mesmo assim, o River Plate foi copeiro e com Enzo Peréz no gol derrotou o Santa Fe por 2 a 1, ultrapassou o Fluminense na tabela de classificação e ainda encaminhou sua vaga às oitavas de final em um jogo épico.

Com o resultado, os comandados de Marcelo Gallardo assumem a ponta do Grupo D, com nove pontos. O Fluminense vem em segundo, com oito. O Junior de Barranquilla tem seis pontos e ainda luta pela classificação às oitavas. Já o Santa Fe soma 2 pontos, está eliminado e fica na lanterna do grupo, sem possibilidade de conquistar vaga na Copa Sul-Americana.

GALO NA PONTA

O Atlético assumiu a liderança do Grupo H e do geral ao bater o Cerro Porteño, no Paraguai, por 1 a 0, com gol de Keno. O Galo tem 13 pontos, contra sete do Cerro e quatro do América de Cali, que bateu o La Guaira, três, por 3 a 1.

TEM MAIS…

Na Venezuela, o Deportivo Tácha derrotou o Always Ready por 7 a 2 e assumiu a liderança do equilibrado Grupo B, com nove pontos, contra seis dos demais adversário. Olimpia e Inter se enfrentam nesta quinta-feira, no Paraguai.