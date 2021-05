Libertadores

LIBERTADORES: Terça-feira trágica com derrotas dos times brasileiros



Todos os quatro times brasileiros quem entraram em campo acabaram perdendo seus jogos nesta terça-feira

Publicado em 19/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 19 (AFI) – A noite de terça-feira, dia 18 de maio de 2021, tem que ser esquecida para o futebol brasileiro. Isso porque todos os quatro times brasileiros que entraram em campo pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores acabaram perdendo seus jogos. Isso vale para Palmeiras, Santos, Fluminense e São Paulo. O PLACAR FI acompanhou os confrontos em TEMPO REAL.

Pelo Grupo A, o Palmeiras até se esforçou, mas perdeu para o Defensa y Justicia (ARG) por 4 a 3, em pleno Allianz Parque, em São Paulo. Durante os 90 minutos, os paulistas sempre estiveram atrás no placar e deixaram o campo com o revés que deixa o time na liderança com 12 pontos. Os argentinos seguem sem segundo, mas agora com oito e também classificados à próxima fase.

Outro paulista que decepcionou e se complicou foi o Santos, que perdeu para o The Strongest (BOL) por 2 a 1, na altitude de La Paz, na Bolívia. Com o resultado, o Santos ficou em segundo lugar do Grupo C com seis pontos – mesma pontuação que o terceiro colocado Boca Juniors (ARG), mas que ainda jogará nesta quinta. Logo, os brasileiros precisam torcer por derrota para seguir dentro do G2.

São Paulo jogou com os reservas e perdeu para o Racing no Morumbi

Quem tinha tudo para garantir classificação antecipada, mas que perdeu foi o Fluminense, surpreendido pelo Junior (COL) por 2 a 1, no Maracanã. O Flu lidera o Grupo D com oito pontos – dois pontos a mais que o River Plate (ARG), que jogará nesta quarta-feira e pode assumir a liderança da chave.

Focado na final do Campeonato Paulista, o São Paulo também entrou em campo e perdeu para o Racing (ARG) por 1 a 0, no Morumbi. O Tricolor Paulista segue em segundo lugar no Grupo E com oito pontos, enquanto os argentinos dispararam na primeira posição com 11 e garantiram vaga antecipada nas oitavas de final.

MAIS JOGOS

Ainda nesta terça-feira, o Universitário (PER) venceu o Independiente del Valle (EQU) por 3 a 2, em Lima, no Peru (Grupo A); e o Nacional (URU) venceu o Universidad Católica (CHI) por 1 a 0, em Montevidéu, no Uruguai (Grupo F).