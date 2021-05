Liferay reúne mais de 40 vagas de emprego em Recife

Diante de um cenário onde a tecnologia se tornou o melhor aliado das pessoas e empresas, o setor segue aquecido, apesar da crise ocasionada pela Covid-19. Para atender a uma demanda cada vez mais crescente, a Liferay, fabricante de software de experiências digitais, está recrutando profissionais para o preenchimento de mais de 40 vagas de emprego em Recife. Os contratados atuarão no desenvolvimento da plataforma e nas áreas de suporte e consultoria a clientes.

Há chances para profissionais com diferentes níveis de experiência, de júnior a sênior. Dentre os cargos disponíveis, estão API Team Lead, Associate Developer, Designer de Produtos, DevOps Engineer, Engenheiro de Dados Sênior, Engenheiro de Software, Engenheiro de Software Backend, Engenheiro de Software Front End,

Engenheiro de Testes Pleno, Incident Management Specialist, Information Security Analyst, Lead QA Engineer, Mid Front End Developer, Mid Level Developer, Product Designer, Product Manager, QA Engineer, Developer Consultant e muito mais.

Os pré-requisitos variam de acordo com a posição desejada, ainda que grande parte das vagas exija conhecimentos em Java, domínio da língua inglesa e capacidade de trabalhar em equipe.

Os contratados receberão salário competitivo e terão, ainda, direito a benefícios, dentre os quais destacam-se auxílio alimentação, auxílio transporte, serviço de office boy, Gympass, benefício educação, horas remuneradas de trabalho para atividades de voluntariado, horário flexível, entre outros.

Como participar do processo seletivo

Os interessados em participar do processo seletivo podem acessar a página de Carreiras da empresa e cadastrar seu currículo. No endereço eletrônico é possível, ainda, verificar a lista completa de vagas disponíveis, assim como as exigências e escopo de trabalho.

A seleção contempla algumas etapas de testes técnicos e entrevistas. É importante notar, ainda, que a Liferay é comprometida com a diversidade e trata todos os candidatos, clientes e colaboradores de forma igual. Com o objetivo de eliminar a discriminação contra qualquer pessoa com base na raça, idade, orientação sexual, gênero, religião ou crenças, status conjugais ou civis, status familiar ou de dependência, deficiência, gravidez e maternidade, o procedimento operacional da empresa prevê a igualdade de oportunidades no recrutamento.