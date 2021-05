Liga dos Campeões

LIGA DOS CAMPÕES: Soberania inglesa na grande decisão! Quem leva?



Enquanto o City busca o primeiro título, o Chelsea quer ser campeão pela segunda vez da Liga dos Campões

Publicado em 28/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 28 (AFI) – Neste sábado à tarde, o mundo vai parar em frente à televisão para acompanhar a final da Liga dos Campões 2021/2021. O duelo colocará frente a frente Manchester City e Chelsea, às 16 horas (de Brasília), no estádio do Dragão, no Portal, em Portugal. O PLACAR FI acompanhará TUDO em TEMPO REAL.

Embora todo poderoso, o Manchester City vai em busca apenas do primeiro título do campeonato. Eles nunca souberam o que é ser o melhor time do Continente. Em contrapartida, o Chelsea quer ser bicampeão, já que venceu em 2011/2012 – passou pelo Bayern de Munique, da Alemanha, na decisão.

A final deste sábado comprova a superioridade da Liga Inglesa em relações a todos os outros campeonatos da Europa. Manchester City e Chelsea chegaram à decisão com soberania e enfrentando times de qualidade. Prevaleceu a qualidade e tradição dos ingleses, que devem fazer uma grande partida de futebol.

A campanha do City é impecável. O time foi líder do Grupo C na fase grupos. Depois o time comandado por Guardiola eliminou o Borussia Monchengladbach, da Alemaanha; o Borussia Dortmund, também da Alemanha; e por último o Paris Saint Germain, da França na semifinal da competição.

O Chelsea também foi primeiro colocado no Grupo E da primeira fase. Depois os ingleses eliminaram em sequência: Atlético de Madrid, da Espanha; Porto, de Portugal; e por último o tradicional Real Madrid, da Espanha.

Ingleses farão a grande final do campeonato neste sábado

E OS TIMES?

Quanto aos times, o Manchester City carrega duas dúvidas para a decisão. Isso porque ainda estuda a melhor opção para a lateral-direita, onde pode usar Cancelo (joga nos dois lados do campo) ou Walker, jogador destro de origem. No meio-campo, Fernandinho e Rodri disputam a vaga de volante, que deverá ficar com o jogador brasileiro.

“Eu sei exatamente como queremos jogar, com quem vamos jogar, e não vou pesar o jogo. É um privilégio estar aqui. Somos muito afortunados. Sei exatamente o que vou falar para eles. E o cara que estiver ansioso ou nervoso, vou falar que isso é normal, vou tentar ajudar a lidar com isso. E quem estiver tranquilo, ótimo, vamos jogar. Cada um lida de forma diferente” comentou Guardiola.

Já o Chelsea terá força máxima para o duelo contra o Manchester City. O treinador Tuchel não tem desfalques e exaltou a campanha do time londrina antes de a bola rolar.

“Temos seis jogos juntos (na Champions League). Sentimos que trabalhamos duro para estar aqui, e estamos com fome. Não estamos felizes ainda, satisfeitos ou super animados. Estamos aqui para ganhar o troféu. Talvez um pouco azarões, mas com muita coragem e vontade de ganhar”, afirmou Tuchel.