Lincros oferece oportunidades para diversas áreas

A Lincros, empresa especializada em soluções inovadoras e tecnológicas para gestão da área de logística, está oferecendo oportunidades de emprego para diversas áreas. As contratações visam atender a uma demanda da startup, que tem registrado, ano após ano, crescimento do negócio.

As vagas são para a cidade de Blumenau, em Santa Catarina, nas áreas de Deployment, Help Desk, Marketing, Product e Sales. Há chances para as posições de analista de integração, analista de suporte pleno, assistente de marketing, analista desenvolvedor Java pleno e executivo de contas.

Os requisitos, como formação, experiência e certificações, variam de acordo com o cargo desejado. No entanto, habilidades, como trabalhar bem em equipe, proatividade e boa comunicação são comuns à todas as posições e vão de encontro com a cultura e valores da empresa. Criatividade e curiosidade também são competências importantes para os candidatos, assim como a busca constante pelo conhecimento e aprendizado. Afinal, o mercado de tecnologia muda a todo o tempo.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas disponíveis devem acessar a página de carreiras da empresa na plataforma Kenoby, disponível em https://jobs.kenoby.com/lincros, para cadastrar seu currículo e participar do processo seletivo.

Não foram informados detalhes das etapas de seleção e nem dos salários e benefícios a que os contratados terão direito.

