Linense 0 x 1 São José – Com golaço no fim, Águia fica próxima da semi

Paulista

Linense 0 x 1 São José – Com golaço no fim, Águia fica próxima da semifinal



Por ter melhor campanha, o São José joga por empate no placar agregado, ou seja, pode perder por até um gol de diferença

Publicado em 28/05/2021

por Agência Futebol Interior

Lins, SP, 28 (AFI) – O São José deu um passo importante para avançar no Campeonato Paulista Série A3. Na tarde desta sexta-feira (28), visitou o Linense, no Estádio Municipal Gilberto Siqueira Lopes, em Lins, e venceu por 1 a 0, no jogo de ida das quartas de final. Apesar de várias chances, principalmente dos mandantes, o gol só saiu aos 44 minutos do segundo tempo, dos pés de Lucas Formiga.

E AGORA?

Os times voltam a se encontrar na próxima segunda-feira (31), às 20h, no Estádio Municipal Martins Pereira, em São José dos Campos. Por ter melhor campanha, o São José joga por empate no placar agregado, ou seja, pode perder por até um gol de diferença. Para o Linense, resta vencer por dois ou mais gols de diferença. Vale lembrar que apenas os dois finalistas conquistam o acesso.

PRIMEIRO TEMPO MOVIMENTADO

O primeiro tempo foi bem movimentado. Logo no começo, o Linense chegou com perigo com chute de Douglas, da entrada da área, mas a bola foi por cima. O São José respondeu com duas chances seguidas. Aos 18, Radsley também arriscou da entrada da área e mandou por cima. Depois, Branquinho chutou rasteiro e goleiro precisou se esticar para defender.

O Linense voltou a chegar com perigo com Henrique, que subiu alto após cruzamento, mas cabeceou para fora. O principal chance do jogo até então foi aos 37 minutos para o Linenese. Júnior Palmares recebeu sozinho na área e chutou forte, mas o goleiro fez grande defesa.

Foto: Fábio Moraes – A.I. SJEC

SEGUNDO TEMPO MAIS TRANQUILO

O segundo tempo demorou um pouco para ter boas chances, pois os times tomavam mais cuidado para não se exporem tanto. Mas aos 28 o São José chegou bem com Oliveira cabeceando, mas Reynaldo defendeu tranquilo.

Aos 33, o Linense respondeu com Douglas, que cobrou falta direto e obrigou o goleiro a mandar para escanteio. Após a cobrança, Thiago Humberto e Airton tentaram de cabeça e a bola bateu as duas vezes no travessão.

GOLAÇO NO FIM

E quando tudo indicava o empate, o São José conseguiu o gol da vitória aos 44 minutos. Lucas Formiga roubou a bola no campo de defesa, tocou para Lucas Lima e disparou pelo lado esquerdo. Formiga recebeu de volta, já perto da grande área, limpou a marcação e chutou no ângulo oposto para fazer um golaço.