Linense e São José se enfrentam com força máxima nas quartas de final

Linense x São José – Equipes se enfrentam nas quartas com números parecidos no ataque



Times têm números quase idênticos no ataque e na defesa. Equipes vão com força máxima

Publicado em 27/05/2021

por Agência Futebol Interior

Lins, SP, 27 (AFI) – Com números muito parecidos e colados na tabela, Linense e São José se encontram às 16h, no estádio Gilbertão, pelo jogo de ida das quartas de final do Paulistão A3. As equipes terminaram a primeira fase em quinto e quarto lugar, respectivamente, com apenas três pontos as separando na tabela.

E não foi apenas nos pontos que os times apresentaram equilíbrio. Os ataques produziram quase a mesma coisa, o Linense marcou 21 gols, contra 22 do São José. Já na defesa, o São José levou a melhor por apenas dois tentos: 16 gols sofridos contra 18 do Elefante.

São José e Linense empataram em 2 a 2 na primeira fase – Foto: Reprodução

NOVIDADES NO ATAQUE



Na véspera do primeiro confronto, a diretoria anunciou a contratação dos atacantes Henrique Bahia e Ayrton Melo. Os jogadores estavam no Nacional-PB e Iporá-GO, respectivamente. Os jogadores já treinam com a equipe e poderão estrear no primeiro confronto.

FORÇA MÁXIMA

O comandante Edison Só realizou treinamento na véspera da partida e poderá contar com força máxima para o duelo. Não há nenhum atleta suspenso ou no departamento médico.

ÚNICA BAIXA

A equipe de Renato Peixe não poderá contar com o meio-campista Lucas Gomes, que levou o terceiro cartão amarelo na partida contra o Comercial e agora cumprirá suspensão automática no primeiro jogo.

SÃO JOSÉ TAMBÉM COMPLETO



Tirando a ausência do meio-campista, o Águia do Vale não tem nenhum jogador no departamento médico, ou seja, vai com força máxima para o confronto mais importante da temporada até agora.

CONFRONTO EQUILIBRADO



O atacante prevê duelo equilibrado entre as equipes.

O confronto com o Linense promete ser bastante equilibrado, mas estamos focados e vamos entrar em campo muito bem preparados na sexta-feira. Sabemos que conquistar um resultado positivo fora de casa será fundamental na luta para chegar às semifinais”, avaliou o jogador.

REGULAMENTO

As quartas de final, semifinal e final serão disputadas em jogos de ida e volta. As melhores campanhas gerais terão a vantagem de realizar o segundo jogo em casa. Em caso de empate no placar agregado, vale a melhor campanha. Esta é a grande mudança no regulamento deste ano, porque antigamente a vaga era decidida nos pênaltis. Apenas os dois finalistas garantem acesso ao Paulista A2 2022.