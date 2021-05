Linense x Barretos – Equipes se enfrentam na parte de cima da tabela

Paulista

Com ambas as equipes dentro do G8, Linense quer assumir a ponta; Barretos quer colar nos líderes

Publicado em 19/05/2021

por Agência Futebol Interior

Lins, SP, 19 (AFI) – Nesta quinta-feira, Linense e Barretos se enfrentam em duelo que vale muito para as duas equipes, a permanência e a vantagem para as outras equipes fora do G8. O jogo será no estádio Siqueirão, às 17h, válido pela 13° rodada do Campeonato Paulista Série A3.

A situação dos times é parecida na tabela de classificação. O linense é o vice-líder com 21 pontos, já o Barretos soma 18 pontos e está em sexto lugar. Ambas as equipes não perdem há três jogos.

Estádio Siqueirão será o palco da partida – Foto: Reprodução

LESIONADO

Thiago Umberto, que vem sendo desfalque nas últimas partidas deve seguir fora por conta de uma lesão muscular.

DÚVIDAS

O atacante Mário Sergio deve jogar, mas pode ficar de fora devido ao desgaste da maratona de jogos. O jogador foi titular na última rodada no triunfo sobre o Noroeste.

SUSPENSOS

O lateral Willian será desfalque no confronto, o jogador está suspenso por conta de um cartão amarelo.

RETORNO

A equipe do treinador Bira Arruda contra com a volta do lateral-esquerdo Rodrigo Biro, que estava de fora cumprindo suspensão por cartão vermelho.

FORÇA MÁXIMA

Com o retorno do lateral, é provável que o Barretos vá com força máxima encarar o Linense.