Linha 6 do metrô de SP oferece 300 vagas para diversas áreas

É morador de São Paulo e região metropolitana e está em busca de uma oportunidade de recolocação profissional? Esta pode ser a sua chance! Isso porque, a construtora Acciona, responsável pelas obras da Linha 6 – Laranja do Metrô, anunciou a abertura de 300 vagas de emprego para atuação em seus canteiros de obras espalhados pela capital paulista.

Há chances para profissionais de diferentes áreas e funções, que desejam contribuir e atuar diretamente na construção da linha que ligará as estações São Joaquim, no centro da cidade, e Brasilândia, na Zona Norte. Ao todo, serão 15 quilômetros de extensão, com 15 estações. A expectativa é de que a linha transporte mais de 633 mil passageiros por dia e que o trajeto, atualmente de uma hora e meia, seja reduzido para apenas 23 minutos.

As vagas são para as posições de pedreiro, carpinteiro, frentista de túnel, servente de obra, armador, encarregado de obra, engenheiro civil, coordenador de manutenção de equipamentos, técnico de enfermagem do trabalho, engenheiro de planejamento, engenheiro de produção, engenheiro de projetos, entre outros.

Como se inscrever

O processo seletivo será dividido em dois. Os interessados em qualquer uma das vagas de ensino superior devem acessar o site https://www.acciona.com/our-purpose/work-with-us/job-offers/ para se inscrever. No endereço, é possível encontrar outras oportunidades disponíveis no Brasil e no exterior.

Já os interessados nas posições operacionais devem preencher o formulário que está disponível neste link, com detalhes sobre sua experiência anterior, tempo de serviço, entre outros.

