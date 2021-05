Brasileiro

Lisca acredita que América-MG merecia empate: “Era o resultado justo”



O Coelho estreou no Brasileirão perdendo para o Athletico-PR, em Curitiba

Publicado em 31/05/2021

por Agência Futebol Interior

Belo Horizonte, MG, 31 (AFI) – Lisca não considerou justa a derrota do América-MG para o Athletico-PR, por 1 a 0, no último domingo, em Curitiba, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

Na visão do treinador, a partida na Arena da Baixada foi equilibrada, com poucas chances para ambos os lados. Por isso, o empate seria o resultado mais justo.

Lisca lamentou o gol sofrido nos minutos finais (Foto: Mourão Panda/América)

“O jogo estava controlado, bem parelho, não fomos superiores, mas foi bem tático, com poucas chances dos dois lados. O jogo caminhava para empate, era o resultado justo”, disse Lisca, que lamentou o gol sofrido aos 42 minutos do segundo tempo:

“Não influencia no psicológico, mas nos deixa com um pouco de indignação. Não é a primeira vez tomamos gol no fim, mas também já fizemos várias vezes no fim”.

O Brasileirão agora será deixado um pouco de lado pelo América-MG, pois na quarta-feira tem o jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, contra o Criciúma, na Arena Independência, em Belo Horizonte.