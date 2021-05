Liv Up oferece mais de 60 vagas de emprego em todo o Brasil

A Liv Up, startup de alimentação saudável fundada em 2015, está oferecendo mais de 60 vagas de emprego em todo o Brasil. A empresa, que vem dobrando de tamanho a cada ano, busca profissionais para suportar seu crescimento e atender a uma demanda cada vez mais crescente.

Do total ofertado pela foodtech, mais de 30 oportunidades são destinadas à área de tecnologia. Há chances para as posições de Tech Lead, Engenharia de Software, Engineering Manager, Engenharia Mobile, Cientista de Dados, entre outras.

Além disso, os interessados podem concorrer às posições de Auxiliar de Cozinha, Business Analyst, Estágio em Customer Lifecycle Management, Business Analytics Intern (vaga exclusiva para pessoas negras), Performance Marketing Specialist, Analista de Talent Sourcing (R&S) (vaga exclusiva para PCD), Engineering Manager (vaga exclusiva para mulheres), Técnico de Refrigeração, Chef de Criação, Especialista de Pesquisa com Consumidor, Líder de Desenvolvimento, Senior UX Research, Business Analytics Intern, Product Manager e muito mais!

Os requisitos variam de acordo com o cargo desejado, assim como o escopo de trabalho e o salário. É importante notar, no entanto, que todas as vagas oferecem a possibilidade de trabalho remoto, flexível ou presencial, em São Paulo (SP) e Barueri (SP).

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito a alguns benefícios, como vale-refeição, vale-alimentação, 40% de desconto nos deliciosos produtos Liv Up, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, acesso ao Gympass, acesso ao Zenklub e vale-transporte ou fretado.

Como participar do processo seletivo

Os interessados em concorrer a uma das vagas disponíveis devem se inscrever pelo link http://apply.workable.com/livup.

Como uma empresa de tecnologia que busca garantir uma alimentação mais saudável para seus clientes no dia a dia, a Liv Up humanizou seu processo seletivo, tornando-o 100% online e dinâmico. A seleção dura, em média, entre 25 e 30 dias, e contempla algumas fases, dentre elas: