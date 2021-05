Liverpool anuncia a contratação do zagueiro Konaté, do RB Leipzig

Inglês

Liverpool anuncia seu primeiro reforço para a temporada 2021/22



O jogador francês de 21 anos, revelado pelas categorias de base do Sochaux, da França, estava no Leipzig desde 2017

Publicado em 28/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 28 (AFI) – Já pensando na disputa da próxima temporada, a diretoria do Liverpool anunciou oficialmente, na manhã desta sexta-feira (28), a contratação do zagueiro Ibrahima Konaté, do RB Leipzig, o primeiro reforço do clube inglês para a próxima temporada. O atleta chega à Anfield no dia 1º de Junho.

NOVA CASA

O jogador francês de 21 anos, revelado pelas categorias de base do Sochaux, da França, estava no Leipzig desde 2017. Pelo clube, o jogador foi muito bem aproveitado na temporada de 2018/19, mas nas últimas duas temporadas acabou não sendo muito utilizado. Oficialmente contratado pelo Liverpool, o atleta revelou estar animado para a temporada.

Foto: Divulgação / RB Leipzig

“Estou muito feliz por ingressar em um clube tão grande como o Liverpool. É um momento muito emocionante para mim e minha família e estou realmente ansioso para conhecer meus novos companheiros de equipe, a equipe e começar este novo capítulo. Trabalhei muito durante muitos anos para chegar a este ponto, mas gostaria de agradecer a todos no RB Leipzig e a todas as pessoas com quem trabalhei lá – os treinadores, meus companheiros de equipe, a equipe e, especialmente, o fãs”, afirmou o zagueiro.