Liverpool reencontra triunfo contra o Southampton e fica mais perto da zona da Champions

Após dois empates consecutivos, o Liverpool voltou a vencer pelo Campeonato Inglês na tarde deste sábado. No Anfield Road, a equipe comandada pelo técnico Jurgen Klopp bateu o Southampton por 2 a 0 e diminuiu a distância para a zona de classificação à Champions League.

Com 57 pontos em 34 partidas, o Liverpool figura na sexta posição. O Leicester, quarto e último integrante do grupo de classificados à Champions, tem 63 pontos e uma partida a mais. Já o Southampton aparece no 16º posto e soma 37 pontos, 10 a mais que o Fulham, o primeiro da zona de rebaixamento.

Pela 36ª rodada do Campeonato Inglês, os dois times enfrentam adversários da zona de rebaixamento. No próximo sábado, na condição de mandante, o Southampton volta a campo para encerar o Fulham. Já o Liverpool, no dia seguinte, visita o West Bromwich.

O único gol da partida disputada em Anfield Road saiu aos 31 minutos do primeiro tempo. Mohamed Salah recebeu na ponta do brasileiro Fabinho e cruzou na medida para Sadio Mané cabecear no lado esquerdo da meta defendida pelo goleiro Fraser Forster.

Aos 35 minutos da etapa complementar, Andrew Robertson cruzou da esquerda e Mané completou de primeira para o gol. No entanto, o lance acabou anulado pela arbitragem, uma vez que o senegalês estava em clara posição de impedimento ao marcar.

O Liverpool enfim conseguiu aumentar sua vantagem aos 44 minutos do segundo tempo. Após roubada de bola pela esquerda, Roberto Firmino tocou para Thiago Alcântara, que conduziu e finalizou com categoria da entrada da área para garantir a vitória do time da casa.