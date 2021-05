Localiza tem vagas de emprego para TODO BRASIL; veja cargos

A Localiza tem vagas de emprego pelo país e garante muitos benefícios aos novos colaboradores. Os interessados em uma oportunidade com carteira assinada podem seguir as orientações disponíveis! A empresa está buscando profissionais comprometidos com a responsabilidade e bons resultados. Veja, a seguir, todas as informações!

Localiza tem vagas de emprego para TODO BRASIL

A empresa está divulgando oportunidades com os benefícios de vale-refeição e vale-transporte. Os candidatos terão direito a esses e outros, além de faixa de remuneração compatível com o mercado. Os cargos abertos são para as funções de:

Analista de Atração e Seleção – Temporário;

Técnico de Operações;

Higienizador;

Supervisor de Filial;

Supervisor de Operações III;

Analista de Projetos;

Atendente;

Executivo de Vendas (Tangará da Serra/MT);

Líder de Atendimento ao Usuário;

Analista de Experiência do Cliente;

Executivo de Vendas (Rio das Ostras – RJ);

Executivo de Vendas (Uberlândia-MG);

Supervisor de Filial I;

Supervisor de Operações;

Técnico de Qualidade Automotiva Vistoriador de Veículos.

Todos os cargos estão disponíveis até que haja a devida contratação em cada função aberta. Veja, a seguir, como se candidatar!

Como se inscrever

Para se inscrever a uma das vagas da empresa, os interessados devem acessar a página de inscrição. Em seguida, deve-se escolher uma das oportunidades e cadastrar o currículo atualizado. A Localiza tem vagas de emprego e está em busca de profissionais que possam complementar o time de sucesso da empresa!

