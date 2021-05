Loft abre 100 vagas de emprego para diversas áreas

A Loft, startup de compra de imóveis fundada em 2018, abriu 100 vagas de emprego para diversas áreas recentemente. As contratações visam suportar o crescimento da empresa, que deve aumentar o seu quadro de funcionários até o fim deste ano com a contratação de, pelo menos, 500 profissionais.

Atualmente, há chances para as posições de UX Research, Accounting Analyst, Accounting Specialist, Brand & Product Lead, D&I Specialist, Web Analytics Analyst, Consultor Salesforce, Analista de Financiamento Bancário, Software Engineer, Customer Success Analyst, Analista Jurídico (Escrituras), Analista de Parceria, Analista de Campo, Consultor Comercial de Financiamento, Supply Manager, Analista de Contratos (PCD), entre outros.

Além disso, do total ofertado, três vagas são exclusivas para mulheres, pessoas negras ou pessoas trans. Neste caso, as oportunidades são para os cargos de Senior Data Scientist e Data Science Manager. O objetivo da startup é alcançar a proporção de 50% de homens e 50% de mulheres no quadro de funcionários até o final do ano.

A lista completa de vagas disponíveis, assim como os pré-requisitos e o escopo das funções, pode ser acessada diretamente no site da Loft.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito a benefícios exclusivos, como vale-alimentação, vale-refeição, vale-transporte, auxílio home office, auxílio creche, auxílio-educação, licença maternidade e paternidade estendidas, day off de aniversário, e gympass. Ainda, a empresa oferece um modelo de trabalho flexível, que permite aos funcionários a opção entre o trabalho 100% remoto, flexível ou presencial.

Como se candidatar

De acordo com a Loft, todo o processo seletivo e de contratação será realizado de maneira remota. Os interessados deverão se cadastrar diretamente na página de carreira da empresa, disponível em https://jobs.lever.co/loft.

Para concorrer, além dos requisitos de cada função, é importante que os candidatos tenham algumas competências e habilidades. Assim, a empresa busca profissionais que gostem de um ambiente dinâmico, aprendam rápido com mudanças de contexto, queiram se desenvolver, tenham iniciativa para idealizar e implementar soluções de todo porte, valorizem as diferenças e respeitem todas as pessoas e, ainda, consigam se conectar com a oportunidade de construir sonhos para clientes da Loft em meio a desafios.