Lojas Americanas divulga novas Vagas de Emprego

Lojas Americanas está presente em mais de 590 cidades, em todos os Estados brasileiros , mais de 1.700 lojas e mais de 34 mil associados. Foi um crescimento rápido, apoiado no empreendedorismo e no foco em superar as expectativas dos mais de 40 milhões de clientes.

Vagas de Emprego Lojas Americanas

Há diversas chances com carteira assinada pela empresa para TODO O BRASIL. Se você está buscando ingressar no mercado de trabalho e quer fazer parte de uma equipe de muito sucesso, não pode perder essas possibilidades!

Há várias cidades e estados que fazem parte dessa oferta! São 36 vagas abertas. Confira principais cargos:

Técnico De Segurança Do Trabalho

Auxiliar De Prevenção De Perdas

Supervisor De Operações

Operador De Logística

Operador De Vendas

Supervisor De Operação Logística

Jovem Aprendiz

Supervisor De Qualidade

Operador De Logística EXCLUSIVO PARA PCD

Operador De Loja

Auxiliar Administrativo

Analista De Recursos Humanos

Inscrição Lojas Americanas

Para ingressar em qualquer uma das possibilidades, ou cadastro no banco de talentos, basta acessar o site da seleção, escolher a vaga desejada e clicar em “candidatar-se”.

É importante ressaltar que todas as vagas estão sujeitas a alteração, considerando a contratação imediata de vários cargos disponíveis em várias cidades do país!

Mantenha-se atualizado com o Notícias Concursos e fique por dentro, em primeira mão, sobre das vagas de emprego da semana! Para ver outras oportunidades, clique aqui