Londrina anuncia Ricardo Luz, que jogou Paulistão pelo Novorizontino

Brasileiro

Série B: Londrina anuncia lateral-direito que disputou Paulistão pelo Novorizontino



Ricardo Luz Araújo é natural de Vitória (ES) com várias passagens pelo futebol mineiro e já disputou a Série B e Série C

Publicado em 26/05/2021

por Agência Futebol Interior

Londrina, PR, 26 (AFI) – A dois dias do início do Campeonato Brasileiro Série B, o mercado naturalmente fica mais agitado. Nesta semana, o Londrina anunciou o lateral-direito Ricardo Luz, de 26 anos, que disputou o Campeonato Paulista pelo Novorizontino e foi campeão do interior.

Ricardo Luz Araújo é natural de Vitória (ES) com várias passagens pelo futebol mineiro e já disputou a Série B e Série C. Passou por clubes como Remo, Brasil-RS, Santo André, entre outros. No Novorizontino foram 11 jogos.

Foto: Jefferson Bachega/ Londrina EC

“Estou muito feliz de estar em um grande clube como o Londrina. Estou vendo a qualidade do CT, da estrutura do clube, tem uma camisa muito pesada e estou muito feliz.



Sabemos que terá grandes clubes neste ano. O pensamento é que primeiro temos que nos manter na divisão, mas também temos que pensar grande, pensar em acesso”, projetou.

Na Série B, o Londrina estreia na próxima sexta-feira, às 16h, quando visita o Brasil-RS no Estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS).