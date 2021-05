Londrina anuncia volante Tárik, que disputou o Paulistão pelo Ituano

Brasileiro

Série B: Londrina anuncia volante que disputou o Paulistão pelo Ituano



Tárik chega ao Tubarão com o vínculo em definitivo até o final do Campeonato Brasileiro Série B

Publicado em 22/05/2021

por Agência Futebol Interior

Londrina, PR, 22 (AFI) – É comum que diversos jogadores que jogam o Paulistão se transfiram para times da Série A e B posteriormente. Desta vez, foi o Londrina que anunciou o volante Tárik, de 28 anos, ex-Ituano, como reforço para a segunda divisão nacional.

Aprovado nos exames médicos, Tárik já está integrado ao elenco. Tárik chega ao Tubarão com o vínculo em definitivo até o final do Campeonato Brasileiro Série B.

Tárik Michel Kedes Boschetti é natural de Erechim, no Rio Grande do Sul, mas sua primeira equipe como profissional foi no Athletico-PR. Passou também por Ferroviária-SP e Portuguesa-SP, além do Ypiranga-RS. Tem experiência fora do Brasil, com passagens pela Polônia, Finlândia, Japão, Itália e Grécia.

O volante Tárik chega ao Tubarão até o final da Série B. (Foto: Ricardo Chicarelli/ Londrina EC)

“Estou muito feliz de estar aqui, extremamente motivado. Quando houve o convite do Londrina, não pensei duas vezes em aceitá-lo. Sei da força do Londrina em seus domínios e estou muito comprometido com o projeto”, destacou o novo reforço do Tubarão.

O volante comentou que por já ter enfrentado o Londrina em outras oportunidades e ter visto o quanto é difícil, pesou na sua escolha para fazer parte do plantel do Tubarão.

“É uma pena que não podemos ter o torcedor do nosso lado neste momento, mas vamos buscar os melhores resultados para o Londrina. Jogo como volante, posso fazer a função de primeiro volante como de segundo, tenho uma boa saída de bola, gosto de chegar ao ataque também e acredito que isso irá ajudar a equipe”, afirmou Tárik.