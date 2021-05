Loteria Federal 5560, confira o resultado do sorteio deste sábado (8)

Neste sábado (8), foi realizado o sorteio da Loteria Federal 5560, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. Vale lembrar que as premiações e o sorteio são realizadas sempre com a supervisão e responsabilidade da Caixa Econômica Federal. O prêmio principal é de R$ 1,3 milhão.

Para jogar na Loteria Federal é fácil. É só comprar o bilhete na casa lotérica e escolher o o número impresso no bilhete com o qual você deseja concorrer. São 10 frações que podem ser adquiridos por inteiro ou em partes. O valor do prêmio depende da quantidade de frações que você adquirir.









Confira os números dos bilhetes sorteados:

BILHETE: 59973 – PRÊMIO: R$ 1.350.000

BILHETE: 38233 – PRÊMIO: R$ 15,5 MIL

BILHETE: 59300 – PRÊMIO: R$ 14 MIL

BILHETE: 48882 – PRÊMIO: R$ 13 MIL

BILHETE: 88852 – PRÊMIO: R$ 12.227,00 MIL