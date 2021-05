Luan expõe mudança que ajudou em retomada no Corinthians: “Estou confiante”; meia-atacante se destaca com gols

O meia-atacante Luan ensaia uma volta por cima no Corinthians após ser alvo constante de críticas não só da torcida, como também da imprensa. Nos dois últimos jogos do Timão na temporada, o jogador acumula três gols marcados e agora quer seguir retomando a confiança para apresentar o futebol que o elegeu como “Rei da América” em 2017 e levou o clube a pagar quase R$ 29 milhões ao Grêmio no final de 2019.









No último final de semana, o camisa 7 acertou uma bela finalização de fora da área no empate em 2×2 com o rival São Paulo. Já na noite da última quinta-feira (6), Luan balançou as redes em duas oportunidades no 3×0 sobre o Sport Huacayo, no Peru, que recolocou o Corinthians na briga pela classificação às oitavas da Copa Sul-Americana.

Após o duelo fora de casa, Luan expôs uma das principais mudanças que vêm o auxiliando na busca pela retomada: a troca de esquema tático do técnico Vagner Mancini. “Eu não jogo só em uma posição. Acho que consigo fazer outras posições na frente, me movimentar bastante. Com três (zagueiros), isso facilitou um pouco a minha movimentação, a gente ali na frente abre mais espaço. Estou confiante, voltando a minha confiança“, analisou.

Luan: destaque nos últimos jogos (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians/Divulgação)



O meia-atacantae também aproveitou para frisar o comprometimento do time nas últimas partidas, mesmo com o pouco tempo para colocar em prática a mudança no esquema tático. A expectativa é por uma evolução maior nos próximos jogos. Na última rodada da primeira fase do Paulistão, o Timão recebe o Novorizontino, antes de visitar o Peñarol-URU, jogo que será decisivo no grupo E da Sul-Americana.

“A gente teve pouco tempo para treinar no jogo contra o São Paulo a formação nova, mas a equipe toda tá de parabéns, contra o São Paulo, hoje, pela entrega que a gente teve, o comprometimento na forma de jogar. Claro que a gente tem que pensar em melhorar. A gente vai trabalhar para isso, mas o principal é a entrega dentro de campo de todos em um pensamento só, para fazer dar certo“, completou Luan.