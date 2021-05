Luan Santana queria que Juliette cantasse trecho de nova música

A recusa de Juliette para se tornar a “Morena” de Luan Santana na nova música ainda continua rendendo. A equipe da campeã do “Big Brother Brasil 21” não quis ouvir nem sobre o cachê na reunião com a gravadora do sertanejo. E tem mais: a proposta não era para a paraibana emprestar apenas a beleza para o clipe. A ideia era que ela cantasse um trecho da canção, como uma fonte dos bastidores revelou à reportagem.

Foto: Reprodução